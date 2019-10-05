ضحية "أبو تورتة" تكشف سرًا ينشر لأول مرة عن الواقعة

05 أكتوبر 2019 - 11:04 ص

استنكرت "نهال" صاحبة واقعة "أبو تورتة"، اتهام البعض لها بأنها تسعى لشهرة، وكشفت تفاصيل الواقعة بالكامل كما هي في منشور على "فيس بوك"، لافتة إلى أنها نشرت المنشور للتوضيح وليس للشهرة كما يشيع البعض.

وأضافت "نهال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم" أن أهله انسحبوا من القاعة، وتبقى هو وشقيقه وخاله، معقبة: "أخوه كان قاعد عادي، وابن خاله قاله إن خاله كويس ومفيهوش حاجة".

وتابعت صاحبة الواقعة: "خلاصة الكلام إن والدته مكنتش عايزة تكمل الموضوع، بس مكنش ليه لازمة إنهم يعملوا الفيلم ده، وإن ابنها يرقص ويحضر الخطوبة وبعدين يعمل كده، والحمد لله، خير يا رب".