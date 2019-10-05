» فريدة الشوباشي:" الرئيس يتحدث باسم قارة كاملة"

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الإخوان

الجنس

إكسترا نيوز

فريدة الشوباشي

 

أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بسياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة :" إن القيادة السياسية الحالية تثق في المرأة، والمرأة المصرية أثبتت أنها جديرة بهذه الثقة، وعندما خرجت في 30 يونيو كانت متصدرة الصفوف".

 وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة يخدعون الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية بأنهم سيفوزون بحور العين في الجنة، معقبة: "كل مخهم في الجنس، وميعرفوش غيره".

 وتابعت الشوباشي قائلة :" الإخوان أصيبوا بالجنون لما يحدث في مصر، حيث يحقق الرئيس السيسي كل يوم جديد، حتى أنه أصبح يتحدث باسم قارة.

 

 

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