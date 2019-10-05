شاهد.. علاء مبارك يحتفل بذكرى مبارك بسلسلة من الصور النادرة

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متابعات- الدويني فولي

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نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عدة صورة نادرة لقادة حرب أكتوبر على رأسهم والده والرئيس الأسبق محمد أنور السادات واللواء الشاذلي وغيرهم بمناسبة نصر السادس من أكتوبر.

ونشر نجل مبارك سلسلة من الصور على صفحته الشخصية "تويتر".

وفي تغريدة سابقة لمبارك الابن كتب: "تحية لقواتنا المسلحة في ذكرى يوم النصر العظيم وتحية خاصة من القلب لوالدي أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية"، كما أرفق التغريدة بمقطع فيديو للرئيس الراحل، محمد أنور السادات، من خطبته التي يعلن فيها النصر.





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