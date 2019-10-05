رواية مؤثرة لـ 3 أشقاء استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما

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دي إم سي

قناة

أحمد فايق

عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفيزيونيا ، يرصد رواية  3 أشقاء في محافظة قنا ، استعادوا بصرهم عقب إجراء عملية "زرع قرنية".

وروي جابر عبدالله، أحد الأشقاء الثلاثة الذين استعادوا نظرهم، خلال برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قصتهم قائلا :"  إنه كان يري الإنسان مثل الشبح، لافتا إلى أن نسبة نظره حوالي متر واحد فقط.

 وأضاف قائلا :" : عبدالله، "كل الدكاترة  احبطوني ولكن دكتورة رانيا صديق قالت ليه إن العملية هتنجح".

 وقال شقيقه: "من 30 سنة مش بشوف ومكنتش متوقع أشوف، والحمدالله ربنا بعت لينا ناس عشان نعمل العلمية".

 من جانبها، قالت  الدكتورة رانيا صديق، الطبيب المعالج للأشقاء الثلاثة إنهم جميعا استطاعوا الرؤية بعد إجراء زراعة قرنية"، معقبة: "لما بشوفهم وهما داخلين بيضحكوا بعد العملية سواء جابر أو عبدالله ومحمد كنت بفرح جدا ".

 وأشارت إلي  أن مبادرة "عينيك في عنيا" لمكافحة العمي" التابعة لمؤسسة "صناع الخير"، أجرت العملية لـ 3حالات، معقبة : "الأشقاء أصيبوا بالعمى نتيجة زواج الأقارب ولابد من التوعية في هذا الشأن".

 شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=sO_CGVGqId4

 

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