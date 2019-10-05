الأهلى يبحث مواصلة الانتصارات أمام أسوان

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يستضيف نادى أسوان نظيره الأهلى، مع دقات الساعة الثالثة عصرًا فى ثانى أيام الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويتطلع الأهلى بقيادة جهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر إلى تحقيق المكسب الثالث على التوالى لضمان صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما يحاول الفريق المضيف استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع أف سي مصر فى الجولة الثانية.

من جانبه أكد فايلر على صعوبة المواجهة، خاصة وأنها تقام فى أجواء لم يعتادها الأهلى، حيث تقام المباراة فى الثالثة عصراً، مشيداً فى الوقت ذاته بلاعبي فريقه بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائى أمام الإنتاج الحربى فى المباراة الماضية.

على الجانب الآخر يتسلح أسوان بعامل الأرض واعتياد لاعبيه على ارتفاع درجة الحرارة، خاصة وأن المباراة سُتقام فى الثالثة عصرًا وهو الأمر الذي سيمثل عبء على النادي الأهلى، وسيمنح أسوان أفضلية كبيرة خلال أحداث المباراة.

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