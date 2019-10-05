أديب: عمرو يغلط لكن مش بتاع فبركة

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السيسي

ام بى سى مصر

اديب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن جماعة الإخوان بحثوا عن أسباب فشل دعوتهم وتبين أنه وعي الشعب المصري، وتماسك أجهزة الدولة، فضلا عن دور الإعلام المصري ، كان سبب فشل الجماعة

 وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن خطة الإخوان  الجديدة تقوم على ضرب الأمن والإعلام حتى يسهل عليهم اقتحام مصر في حملاتهم القادمة".

 ونوه "أديب"، بأن كل ما عرضه من تصريحات لمتهمين أجانب عن خطتهم لبث الفوضى في مصر كان مستندا إلى بيانات حكومية، وبيان النائب العام، معقبا: "عمرو مبيفبركش، ممكن يغلط، بس عمره ما يفبرك".

 

 

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