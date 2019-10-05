» بعد خطأها المحرج.. "ناسا" تستعد

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متابعات - سارة أشرف

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ناسا

الفضاء

رائدة فضاء

أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية، أنها تداركت الخطأ المحرج الذي تعرضت له، بخصوص السترات الفضائية غير الملائمة الذي أدى إلى إلغاء الرحلة النسائية.

يذكر أن ناسا، أعلنت أمس أن رائدتي الفضاء "كريستينا كوخ وجيسيكا مير"، تتواجدان بالفعل بالمحطة الدولية وستسيران في الفضاء يوم 21 أكتوبر لتركيب بطاريات جديدة.

كان من المفترض أن تخرج كوخ للسير في الفضاء برفقة زميلتها في مارس الماضي، إلا أن ناسا تعين عليها إلغاء الخطة بسبب عدم وجود وقت كافٍ لتجهيز زي فضائي ثاني متوسط المقاس.

وقالت رائدة الفضاء ميغان ماكارثر، نائبة رئيس ناسا، إن ذلك سيكون إنجازًا يستحق الاحتفال.

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