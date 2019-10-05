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تسمم طالب وطفلين في سوهاج بعد تناول طعام فاسد

قضايا وحوادث

تسمم
تسمم

متابعات- الدويني فولي

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شهد مركز سوهاج تسمم طالب وطفلين، حيث استقبل مستشفى سوهاج العام المصابين وهم في حالة إعياء وقيء مستمر، بعد تناول طعام منزلي فاسد بدائرة مركز سوهاج، وقرر المستشفي حجز المصابين الثلاثة داخل قسم الاستقبال للعلاج  بإشراف طبي.

وتلقي اللواء حسن محمود ،مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصابة 3 أشخاص بحالة تسم عقب تناولهم طعامًا غذائيًا فاسدًا داخل المنزل بدائرة المركز وتم نقلهم للمستشفى تحت الملاحظة الطبية.

وبفحص التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول "محمد م م" 18 سنة طالب، والطفل "مصطفى م م" 5 سنوات، والطفلة "دعاء ع ض"عامين ويقيمون دائرة المركز، إلى المستشفى العام بمدينة سوهاج مصابين "حالة إعياء وقيء مستمر وألم بالبطن  ادعاء تناول طعام فاسد".

وبسؤال والد الأول والثاني وخال الثالثة المدعو "محمود م ق" 32 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابة المذكورين عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "فاسدة" داخل المنزل ونفي الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وملابساتها.

تم وضع الثلاثة تحت الملاحظة بقسم الاستقبال بالمستشفى العام بمدينة سوهاج وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

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