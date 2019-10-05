زوجة "الفيشاوي" تفتح النار على مصطفى أبو تورتة

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متابعات-علا خطاب

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يبدو أن قصة "مصطفى أبو تورتة" العريس الهارب من خطيبته في حفل خطبتهما، والتي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، قد لفتت انتباه ندي الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، وهو ما دفعها للهجوم على المدعو "أبو تورتة" بشراسة.

وعلقت ندى الكامل، عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، على قصة المتداولة، قائلة: "محدش فيهم قاله عيب عليك أو فكر إن عندهم بنات"، مستنكرة بذلك سلبية بعض العائلات في مواقف أبنائهم الذكور، ومشيرة إلى أن بنات هؤلاء العائلات سوف يقابلن بالمثل ذكورًا من نفس النوعية سالفة الذكر.

جاء ذلك بعدما أثارت قصة هروب الشاب الذي يدعى "مصطفى" الجدل والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من موقفه الغريب يوم حفل خطبته على فتاة تدعى نهال، بعدما ترك الأخيرة وحيدة في القاعة مع عائلتها، وفرَ هو وعائلته بـ الشبكة وتورتة الحفل.

وكان قد تصدر هاشتاج "مصطفي أبو تورتة" قائمة الأكثر بحثًا على تويتر، حيث أثارت قصته غصب الكثيرين، بعد نشر خطيبته قصة هروبه على بعض الجروبات النسائية،حيث اكتسبت تعاطف الملايين .

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