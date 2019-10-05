» تحقيق عاجل في بريطانيا بعد وفاة رضيع داخل السجن

05 أكتوبر 2019 - 09:44 ص

تجري الشرطة البريطانية، تحقيقًا عاجلاً في ولادة امرأة داخل زنزانتها في أكبر سجن في البلاد، بعد أن مات رضيعها.







وحسب صحيفة الجارديان، فإن السجينة دخلت المخاض في الساعات الأولى من يوم الجمعة، 27 سبتمبر الماضي، فقد كانت المرأة وحدها في زنزانتها عندما أنجبت الرضيع، ولم تكن هناك استجابة من السجانين لحالتها.





وكشف مديرة السجن، فيكي روبنسون، عن أن طفلا مات في السجن، وأن المسئولين في السجن قدموا الدعم للأم، موضحة أن المسئولين فتحوا تحقيقا موسعا بشأن الحادثة.





وأضافت: "نحن ندعم الأم ونحن معها ومع أسرتها، وتفكيرنا منصب على هذا القضية. نحن نجري تقييم كامل وشامل للوضع ونعمل مع جميع السلطات المعنية للتحقيق بما جرى".



