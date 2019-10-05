شاهد.. لحظات نادرة للرئيس السادات بعد اغتياله

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متابعات - أمينة عبد العال

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تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس الراحل محمد أنور السادات من مستشفى المعادي في مراسم جنازة عسكرية مهيبة.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة خروج جثمان الرئيس السادات الذي اغتيل على يد الجماعات المتطرفة، وبكاء الأطباء والممرضين الذين تابعوا مشهد نقل الجثمان من نوافذ وشرفات المستشفى.

يأتي تداول هذا الفيديو بالتزامن مع ذكرى انتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر 1973 على الجيش الإسرائيلي، وذكرى رحيل الرئيس السادات الذي اتخذ قرار عبور قناة السويس، وتكريمًا للدور الذي قام به السادات خلال الحرب.


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