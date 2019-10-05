  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:30 ص
بحث متقدم
من الصور

شاهد.. علاء مبارك يحتفل بذكرى مبارك بسلسلة من الصور النادرة

صورة من الفيديو

رواية مؤثرة لـ 3 أشقاء استعادوا بصرهم‎ بعد 30 عاما

الرئيس الراحل محمد انور السادات

شاهد.. لحظات نادرة للرئيس السادات بعد اغتياله

ليفربول

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وليستر سيتي

الإعلامي عمرو أديب

أديب: عمرو يغلط لكن مش بتاع فبركة

الأهلى

الأهلى يبحث مواصلة الانتصارات أمام أسوان

أحمد الفيشاوي وزوجته

زوجة "الفيشاوي" تفتح النار على مصطفى أبو تورتة

ابل

عطل "كارثي".. و"أبل" تحذر

كويتية

كويتية تذبح عجلين على روح "اللواء الفغم" ببني سويف

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة اليوم الأربعاء

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارًا بتقليد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمترييف وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية.

وقام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس بتقليد المسئول الروسي الوشاح تقديرًا لجهود ديمترييف في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

حضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سمية الخشاب تصدم متابعيها بعلاقتها بـ "أحمد سعد"
» بعد خطأها المحرج.. "ناسا" تستعد
» تسمم طالب وطفلين في سوهاج بعد تناول طعام فاسد
» إصابة «زيزو» بقطع فى الرباط الصليبى
» تحقيق عاجل في بريطانيا بعد وفاة رضيع داخل السجن
» إعلامية شهيرة لنجلها: هذا فراق بيني وبينك
» ميدو: احذر يا أهلي مما سيحدث لك بأسوان
» خالد جلال: هذا اللاعب وراء خسارة الزمالك للدوري
» فنانة شهيرة تكشف تفاصيل مقتل والدها "برصاصة"
» فنانة شهيرة تضبط زوجها متلبسا بالإعجاب بفنانة أخرى: يا ويلك مني
» اشتباك بين توفيق عكاشة ومخرج برنامجه لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:48 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف