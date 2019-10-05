في اللحظات الأخيرة .. الأهلي يتراجع عن قرار خطير ضد مرتضى

05 أكتوبر 2019 - 08:18 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن قرار خطير ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.



وقال "زكي" في برنامجه "نجم الجماهير" إن "الأهلي" ناقش إمكانية شكوى مرتضى منصور للمحكمة الرياضية واللجنة الأوليمبية الدولية لكنهم تراجعوا في اللحظات الأخيرة.



وأضاف: "هناك رأي تم طرحه داخل مجلس الإدارة وكان ملخصه أن الأهلي قدم شكاوى لعدد من الجهات في الدولة المصرية ، وأنه ينبغي على المجلس إعطاء فرصة لجهات الدولة لمناقشة شكواه".



وتابع: "بمعنى تم تأجيل تصعيد الأمر للجهات الرياضية الدولية لحين معرفة أثر الشكوى المقدمة في مصر".



