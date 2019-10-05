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ندى رحمي

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نقل إعلامية شهيرة للمستشفى: عندي تعب جامد

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ندى رحمي
ندى رحمي

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نشرت الإعلامية ندى رحمي - مذيعة برنامج "نفسنة" السابقة - صورًا لنفسها أثناء تواجدها بالمستشفى ، كاشفة عن تعرضها لوعكة صحية.

وقالت "ندى" في تدوينة عبر حسابها بـ":فيس بوك" : "عايزة أشكر كل الناس اللي كلمتني وسألت عليا بعتذر إني معرفتش أرد على رسايل كتير لكن بجد أنا متشكرة جدًا لحبكم اللي اتفاجئت بيه".

وأضافت: "أنا الحمدلله بتحسن شوية شوية بس لسة في تعب جامد طبعا بس واثقة إن بحبكم ودعواتكم هخف خالص وهكون أحسن .. شكرًا لكم".

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