برسالة من 3 كلمات .. صلاح يصدم محمد فضل عبر "واتساب"

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صلاح

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أسرار غياب النجم المصري محمد صلاح عن الانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الحالي.

وقال "حتحوت" في برنامجه المذاع عبر "صدى البلد" : "الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اتصل بالنجم محمد صلاح للاستفسار منه عن موعد انضمامه للمنتخب".

وأضاف: "صلاح رد عليه برسالة عبر واتساب وقال له فيها (آسف مش هقدر آجي) ".

وتابع: "بعدها خرج كابتن حسام البدري وقال إنه فضل إراحة صلاح خلال هذا المعسكر".

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