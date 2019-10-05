  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:37 ص
بحث متقدم
العقارات في مصر

بشرة سارة للمواطنين بعد انخفاض أسعار البنزين

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

"البترول" تكشف السبب الرئيسي لتخفيض سعر البنزين

مصطفى وخطيبته

تفاصيل مثيرة تكشفها خطيبة "مصطفى أبو تورتة" عن الواقعة

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": هذا ما فعله السادات ولم تستطيع إسرائيل اكتشافه

الشرطة في حرب أكتوبر (أرشيفية)

الكشف عن تفاصيل مثيرة بشان حرب 6 أكتوبر

عمرو أديب

"أديب": 3 احتمالات لأسعار الوقود خلال الفترة القادمة

ارشيقية

طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

المحامي المعتدى عليه

حبس الضابط المعتدي على محامي المحلة

ماسبيرو

بالفيديو.. مصر تستعد لـ"مشروع القرن"

هيثم الحريري

تطورات جديدة في "التسريب الجنسي" لـ "هيثم الحريري"

بالفيديو..

اشتباك بين توفيق عكاشة ومخرج برنامجه لهذا السبب

آخر الأخبار

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

معركة تكسير عظام بين «ترامب» و«بايدن»

#

توفيق عكاشة: "إختشوا على دمكوا وبطلوا شكوى من غلاء الأسعار"

#

ها هو السبب الحقيقي لإنهيار سوق العقارات في مصر

#

"عكاشة" يكشف عن أخطر مخطط لتدمير العالم

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على الهواء، بسبب طلب مخرج البرنامج بالخروج إلى فاصل إعلاني، قائلًا: "يا عم فاصل إيه، يا جدعان أعمل إيه، أنا مكملتش الحكاية إنشالله عنها ما كملت المهم الفاصل مش المهم الناس تسمع ولا لا"، مستكملًا: "أنا واخد العملية تسلسل وواخدها من نتائج حرب أكتوبر تقولي فاصل، لما أبقى أخلص كلام هبقى أطلع فاصل، علشان كده غلط لأن الناس عايزة تسمع، أنا بحكي الحواديت، أنا راجل بتاع حواديت والناس عايزة تسمع"، مستنكرًا: "هقطع الحدوتة".
وأكد "عكاشة"، خلال تقديم ببرنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء الجمعة، أنه لا يوجد ما يسمى بالأحزاب الدينية؛ لا علاقة للدين بالسياسة، ولا علاقة للسياسة بالدين، معلقًا: "رجل الدين رجل نقي وطاهر، وأبيض كاللبن في نقائه، أما السياسة فهي علوم وألاعيب ونجاسة، ورجل الدين إللي يلعب سياسة يبقى نصاب، وواخد الدين قميص له بينما هو نصاب، وهو ده الواقع، والفرق بين الأبيض والأسود واضح وضوح الشمس".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اشتباك بين توفيق عكاشة ومخرج برنامجه لهذا السبب
» هذا ما قاله "ميدو" عن حصول "صلاح" على شارة المنتخب
» "الغرف التجارية" يزف بشرى سارة بشأن خفض الأسعار
» استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة
» العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
» بعد اختراق "بريده الصوتي".. الأمير هاري يقاضي صحيفتيْن
» نقاش حاد بين أمير مرتضى وحارس الزمالك
» زوجة الشهيد "المنسي" تكشف مفاجأة جديدة عنه
» شاهد.. ذبح عجلين بمصر صدقة على حارس الملك سلمان
» إحالة "محمد علي" للنيابة بتهمة «إخفاء ملايين الجنيهات»
» تصوير جوي للحظة وصول الملك سلمان الرياض بغطاء حربي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:33 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف