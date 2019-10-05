بشرة سارة للمواطنين بعد انخفاض أسعار البنزين

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العقارات في مصر
العقارات في مصر

المصريون ـ متابعات

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أعلن الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، عن بشرى سارة للمواطنين بعد خفض أسعار المواد البترولية، منوها أن انخفاض البترول أدى إلى أن انخفاض الحديد أمس 1000 جنيه، وهناك توقعات بحدوث انخفاضات جديدة في سعره الأيام المقبلة.
وأوضح «الدسوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، تقديم رامي رضوان، المذاع على قناة dmc، يوم  الجمعة أن الاقتصاد المصري يحقق خطوات ثابتة من الناحية الاقتصادية، مؤكدًا أن كل مواد البناء سوف تنخفض.
وتابع: من المتوقع حدوث انخفاض في الأسمنت والحديد بنسبة لن تقل عن 10%، وبعض المواد ستنخفض بنسبة تتجاوز الـ10%"، مشيرا إلى أن قطاع العقارات يتأثر بانخفاض مواد البناء وبالأخص الحديد والأسمنت والرخام والجرانيت لافتا إلى أن أسعار العقارات ستنخفض الفترة المقبلة، قائلا: " سيحدث انخفاضات كثيرة في السوق المصري سيشعر بها المواطن.



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