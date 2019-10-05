"أديب": هذا هو السبب الحقيقي وراء فشل تظاهر الإخوان

05 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر حصن منيع، والإخوان اعترفوا بفشلهم في حشد الشعب المصري للتظاهر ضد الدولة، مشيرا إلى أنهم بحثوا عن أسباب فشل دعوتهم وتبين أنها وعي الشعب المصري، وتماسك أجهزة الدولة، فضلا عن دور الإعلام المصري.



وأضاف «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، يوم الجمعة، أن خطتهم الجديدة تقوم على ضرب الأمن والإعلام حتى يسهل عليهم اقتحام مصر في حملاتهم القادمة، مشيرا إلى أنهم تناولوا اليومين الماضيين أن الأجانب الذين قبض عليهم يحاولون بث الفوضى في مصر، وتم ترحيلهم إلى بلادهم وأفرج عنهم.



وتابع: «كل ما عرضه من تصريحات لمتهمين أجانب عن خطتهم لبث الفوضى في مصر كان مستندا إلى بيانات حكومية، وبيان النائب العام، قائلا : «عمرو ميفبركش، ممكن يغلط، بس عمره ما يفبرك، وعمري ما كنت مواطن هاشتاجي»، مضيفا،: «الإخوان كانوا شامين ريحة مصر، وفي منهم طلب زيادة مرتبه من أيمن نور من 15 ألف يورو إلى 38 ألف يورو... بس كله راح».

