"البترول" تكشف السبب الرئيسي لتخفيض سعر البنزين

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البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد
البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

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قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه تم تنفيذ الآلية بعد أن اجتمعت اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للمنتجات في الشهر الماضي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول،  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أن الإعلان أمس، عن تخفيض سعر البنزين بحوالي 25 قرشا، بالنسبة للفئات الثلاث للبنزين، وتم تنفيذ الآلية بعد الساعة 12، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر.
وأشار إلى أن هناك عاملين أساسيين لتحديد أسعار البنزين، وهما سعر البنزين عالميا، وسعر الصرف، موضحا أن فكرة رفع الدعم عن البنزين تأتي لتوجيه الدعم لمستحقيه، وأن البنزين حاليا بسعر التكلفة، وبالتالي عندما ينخفض السعر عالميا، فيتم تخفيض السعر.



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