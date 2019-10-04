"النقد الدولي" يشيد بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

04 أكتوبر 2019 - 11:56 م

أشاد سوبير لال، خبير صندوق النقد الدولي، والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائي الذي أُعلن عنه مساء الخميس، والذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

