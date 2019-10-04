"عكاشة": هذا ما فعله السادات ولم تستطيع إسرائيل اكتشافه

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أنه في يوم 4 أكتوبر عام 1973 لم يذق الرئيس الراحل أنور السادات ومعه قادة الجيوش، طعم النوم لأن الرئيس السادات لم يخبر أحدا بموعد الحرب إلا قبل وقوعها بوقت قليل جدا قائلا: «لم يكن يعرف أحد أن الحرب ستكون الساعة الثانية ظهر يوم 6 أكتوبر إلا عدد قليل جدا من قادة القوات المسلحة».
وأوضح «عكاشة»، خلال  برنامج «مصر اليوم»، المذاع علي قناة «الحياة»، يوم الجمعة أن الجيش المصري له بناء هرمي عسكري ينفذ الأوامر التي تصدر من قيادة القوات المسلحة بالتحرك والتمركز بالأماكن التي حددها القادة بدون معرفة السبب.
وأشار «عكاشة»، إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات قام بإجراء خداع استراتيجي لم يتخيله أحد، ولم تستطع أجهزة المخابرات الأمريكية والسوفيتية والإسرائيلية أن تكتشف هذا الخداع الاستراتيجي، وذلك كي ينقل القوات المصرية إلى شرق القناة.
 


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