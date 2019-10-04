نيجيريا.. مقتل 9 جنود في هجوم مسلّح على نقطة عسكرية

04 أكتوبر 2019 - 10:50 م

لقي 9 جنود نيجريين، الجمعة، حتفهم في هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية بولاية زامفارة شمال غربي البلاد، وفق إعلام محلي.



وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن مسلحين على متن دراجات نارية، هاجموا نقطة عسكرية في قرية "سونكي" في زامفارة.

وأشارت إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 9 عسكريين، وإصابة العديد من الأشخاص دون تحديد.

ولم يصدر عن الشرطة النيجيرية أي بيان يوضح حيثيات الحادث، وذلك حتى الساعة (20: 41 ت.غ).

وفي الفترة الأخيرة، حظرت بعض الولايات النيجيرية ركوب الدراجات النارية جراء الأعمال الإرهابية المتزايدة في البلاد.