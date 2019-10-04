» بعد اختراق "بريده الصوتي".. الأمير هاري يقاضي صحيفتيْن

04 أكتوبر 2019 - 10:40 م

أصدر الأمير البريطاني و"دوق ساسكس"، هاري، إجراءات قانونية ضد مالكي صحيفتي "ذا صن" و"ديلي ميرور"، على خلفية مزاعم بالتنصت على هاتفه، وذلك في تصعيد لحربه الشاملة ضد صناعة الصحف بالمملكة.



وقالت متحدثة باسم الأمير هاري، في بيان صدر الجمعة، إنها تقدمت بدعوى قضائية بالنيابة عنه، إلى المحكمة العليا، والتي تتهم فيها الصحيفتين البريطانيتين بـ"اعتراض رسائل بريده الصوتي بشكل غير قانوني".

ولم توضح المتحدثة باسم الأمير المزيد من التفاصيل في بيانها.



وتأتي مقاضاة الأمير هاري للصحيفتين، بعد أيام من قيام زوجته، ميغان ماركل، برفع دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد الماضي، بسبب انتهاكها المزعوم للخصوصية، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، بعد نشرها رسالة خاصة أرسلتها إلى والدها.

وبسبب تصرف صحيفة "ديلي ميل"، شن الأمير هاري هجوما عنيفا على الصحافة، متهما إياها بشن حملة قاسية ضد زوجته.



وقال في بيان مطول وعاطفي، نشر على حساب الزوجين الملكيين على الإنترنت، إن "الصحافة هاجمت ميغان يوميا تقريبا طوال الأشهر التسعة الماضية".



واستذكر والدته الراحلة الأميرة ديانا، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من كيفية تغطية الأخبار المتعلقة بها في وسائل الإعلام.

وأضاف أن السبب الذي دفعه إلى رفع الدعوى هو خوفه المتجذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه".

