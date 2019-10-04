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الأمم المتحدة:

خطة بـ20 مليون دولار لمكافحة الكوليرا بالسودان

عرب وعالم

"الكوليرا"
"الكوليرا"

المصريون ووكالات

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إطلاق خطة للتعامل مع انتشار الكوليرا في السودان، تتطلب تمويلا بحجم 20.3 مليون دولار خلال 3 أشهر.
وجاء في بيان للمكتب الأممي أن عدد حالات الإصابة المفترضة بالكوليرا في السودان يستمر في الزيادة، حيث تم تسجيل 226 حالة في ولايتي "النيل الأزرق" و"سنار" حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف البيان أن "انتشار وباء الكوليرا أودى بحياة 8 أشخاص".
وأشار أن "وزارة الصحة السودانية طلبت أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح لإجراء حملة تلقيح، من المخطط أن تشمل أكثر من 1.6 مليون نسمة في المناطق الأكثر عرضة للخطر في الولايتين المذكورتين".
وحذر المكتب الأممي من أن "التوقعات تشير إلى احتمال وقوع 13 ألف و200 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الـ 6 المقبلة في الولايات السودانية المعرضة للخطر". -

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