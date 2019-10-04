خطة بـ20 مليون دولار لمكافحة الكوليرا بالسودان

04 أكتوبر 2019 - 10:20 م

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الجمعة، إطلاق خطة للتعامل مع انتشار الكوليرا في السودان، تتطلب تمويلا بحجم 20.3 مليون دولار خلال 3 أشهر.



وجاء في بيان للمكتب الأممي أن عدد حالات الإصابة المفترضة بالكوليرا في السودان يستمر في الزيادة، حيث تم تسجيل 226 حالة في ولايتي "النيل الأزرق" و"سنار" حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف البيان أن "انتشار وباء الكوليرا أودى بحياة 8 أشخاص".

وأشار أن "وزارة الصحة السودانية طلبت أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح لإجراء حملة تلقيح، من المخطط أن تشمل أكثر من 1.6 مليون نسمة في المناطق الأكثر عرضة للخطر في الولايتين المذكورتين".