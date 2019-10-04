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"حقوق الإنسان" العراقية: 41 قتيلاً حصيلة الاحتجاجات

عرب وعالم

العراق
العراق

المصريون ووكالات

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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق(رسمية تابعة للبرلمان)، مساء الجمعة، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء إلى 41 قتيلاً.
وقال عضو المفوضية هيمن باجلان، للأناضول، إن "عدد القتلى ارتفع حتى مساء اليوم إلى 41 شخصا، وعدد الإصابات بلغت 2023".
وأوضح باجلان أن "عدد المعتقلين بين صفوف المتظاهرين ارتفع أيضا إلى 468".
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار.
وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي خلال الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. 

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