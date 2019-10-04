طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

04 أكتوبر 2019 - 09:26 م

أقدم طالب بالمرحلة الثانوية، متفوق في دراسته على قتل شقيقته الصغرى في جريمة مروعة فجعت والديهما.

ووقعت الجريمة في إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة حيث أقدم على قتل شقيقته التي تدرس بالمرحلة الإعدادية، دون أسباب واضحة.

وقال والد الطالب الجاني والمجني عليها: "ابني كان من المتفوقين، وكان على طول يطلع من الأوائل، لكن السنة الماضية رسب في مادة، ومن وقتها أصيب بحالة اكتئاب، وكان يقعد حوالي 14 ساعة لوحده، إحنا مش مصدقين إن هو قتل أخته، الأسرة اللي تكونت من 18 سنة تدمرت، الابن في الحبس والبنت قتلت".

وتابع الأب قائلا إنه توجه وزوجته إلى العمل الساعة الـ 7 والنصف صباحا، وكان ابناهما نائمين، وفوجئ وزوجته بخبر جريمة القتل، مشيرا إلى أن قوة من المباحث كانت موجودة في المنزل عند عودته.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشاب قام بإبلاغ الضباط وهو يبكي أنه قتل شقيقته، وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة، فتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.