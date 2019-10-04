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حبس الضابط المعتدي على محامي المحلة

قضايا وحوادث

المحامي المعتدى عليه
المحامي المعتدى عليه

محمد فضل- متابعات

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النائب العام

المحلة

محامي

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب محامي بالمحلة الكبرى، مساء أمس الخميس، بعد أن صدر قرار بضبطه وإحضاره.

وحسب التحقيقات، فإنه في تمام الثامنة من مساء الخميس، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار أفراد أسرته؛ حضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الإنصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت بينهما مشادة تطورت إلى اشتباكٍ بالأيدي انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الأمن على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى؛ وهناك أنزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث شاهد الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحُرر محضر بالواقعة، فيما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط من عمله.


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