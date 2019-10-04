» الزمالك يعرض "جنش" للبيع

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مرتضى منصور

جنش عرض للبيع

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عرض محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق للبيع خلال الفترة المقبلة وعدم عودته مرة أخرى لصفوف الفريق، بعد تعافيه من الإصابة.

يأتى ذلك بعد أن خرج الحارس عن صمته، وأعلن أن اتحاد الكرة تحمل تكاليف علاجه والزمالك لم يصرف مقدم العقد حتى الآن.

وكان رئيس النادى أبدى استياءه من الحارس عقب جلوسه مع محمود "كهربا" في ألمانيا خلال الأيام الماضية رغم أن "كهربا" هرب من الزمالك وانضم لفريق أفيس البرتغالي.


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