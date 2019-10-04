«لوف» يعلن قائمة ألمانيا لمباراتي الأرجنتين وإستونيا

04 أكتوبر 2019 - 05:56 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا بقيادة يواخيم لوف، قائمة الماكينات لمباراتي الأرجنتيني وإستونيا، خلال معسكر أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب الألماني كل من :

في حراسة المرمى: مانويل نوير، بيرند لينو، مارك أندريه تير شتيجن.

وفي خط الدفاع: جوناس هيكتور، ماتياس جينتر، جوناثان تاه، لوكاس كلوسترمان، نيكولاس شول، مارسل هالستنبرج، نيكلاس شتارك.

وفي خطي الوسط والهجوم: جوشوا كيميتش، كاي هافيرتز، توني كروس، تيمو فيرنر، جوليان براندت، ماركو ريوس، نديم أميري، لوكا فالدشميدت، سيرج نابري، إلكاي جويندوجان، إيمري تشان.