تعرف على سبب انخفاض أسعار البنزين

04 أكتوبر 2019 - 05:38 م

قال الدكتور محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن قرارخفض أسعارالبنزين تم لسببنن، أولهما انخفاض سعر برميل البترول عالميًا، والثاني تراجع سعر الدولار.



وأمس، أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر.



و أضاف "نجم"، في تصريحات متلفزة، أن مصر دولة مستوردة للنفط، وتستورد حوالي 30% من احتياجها من الخارج، وتتأثر بسعر البرميل العالمي، ويتم استيراده بالدولار، وبما أن النفط يتم استيراده بالدولار فنتأثر أيضًا بسعر الصرف، لافتًا إلى أنه عند ارتفاع سعر البرميل وسعر الصرف تزيد التكاليف على الدولة وفي هذه الحالة يتم زيادة سعر البنزين والعكس.

وأوضح أن خام البرينت شهد انخفاضًا في أسعاره خلال الأشهر الثلاث الماضية، إضافة إلى الهجوم على منشآت النفط السعودية التابعة لشركة أرامكو، والتحرش بسفن نقل النفط في مضيق هرمز ومنطقة الخليج الفترة الماضية، والتي كان لها تأثير على انخفاض سعر براميل النفط، لافتًا إلى أن ظروف الاقتصاد العالمي لا تسمح بغلاء سعر برميل النفط، خصوصًا في ظل الحرب التجارية بين أمريكا والصين التي تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي ينخفض الطلب على النفط وينخفض سعره.

وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2019، تحسن الجنيه أمام الدولار الأمريكي 9%، وهذا التحسن أسهم في خفض سعر المواد البترولية حيث وصل سعر الدولار حاليًا لنحو 16.30 جنيه.