قرار سعودي مثير للجدل بشأن النساء

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النساء

محرم

قررت المملكة العربية السعودية، السماح للنساء  بتأجير غرف الفنادق  من دون مرافقة محرم.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، أقر أخيرا إمكانية إسكان المرأة من دون محرم في مرافق الإيواء السياحي.

وأشار الخطيب إلى أن الشرط الوحيد هو تقديم المرأة أصل إثبات الهوية (الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات)، وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

وأكد الخطيب في قراره أن على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت رفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

وألغت الهيئة، شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن رفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلبا إلزاميا في السابق، ويشمل ذلك "السعوديين، المقيمين، الزائرين الأجانب، السياح".



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