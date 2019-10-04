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نقاش حاد بين أمير مرتضى وحارس الزمالك

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أمير مرتضى
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الزمالك

جنش

امير مرتضى

حارس الزمالك

دخل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في نقاش حاد مع محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى القلعة البيضاء، بسبب عدم حصوله على مقدم تعاقده.

ورد أمير مرتضى على «جنش» بلهجة حادة بأن السبب وراء عدم حصوله على مقدم تعاقده وأغلب لاعبي الزمالك، بأن الشركة الراعية تأخرت في دفع المستحقات للنادي، مشيرًا إلى أن البث التليفزيوني وعقود الرعاية هما 90 % من موارد النادي.

كما ذكر أمير مرتضى، أن هناك لاعبين فقط هما من حصلوا على مقدم تعاقدهم هذا الموسم وذلك بسبب ظروف طارئة لديهما.

وأشار أمير، إلى أن النادي كان من الممكن أن يبيع أحد نجوم الفريق بالميركاتو الصيفي الماضي لحل الأزمة المالية إلا أنه تم رفض ذلك الأمر لأنه كان ضد مصلحة الزمالك.

وطلب أمير من جنش في نهاية رسالته أن يتحمل الظروف مثل زملائه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكان جنش حارس مرمى الزمالك، قد قال عبر حسابه الشخصي على «الانستجرام»، إنه لا يعلم سبب عدم حصوله على مقدم تعاقده من نادي الزمالك حتى الآن، متسائلا هل ذلك بسبب إصابته أم لسبب آخر؟.


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