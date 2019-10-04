قرار جديد بشأن حسن نافعة وحازم حسني

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قضايا وحوادث

نافعة
نافعة

متابعات - الطيب حسين

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السجن

طرة

حسن نافعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حسن نافعة، 15 يومًا على ذمة القضية التي يحاكم فيها، وإيداعه سجن ليمان طره،  مع حازم حسني المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي سامي عنان وخالد داود رئيس حزب الدستور.
كما تم تجديد حبس المحامية ماهينور المصري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الزمامير". وتتهمها النيابة بمشاركة جماعة محظورة ومساعدتها على تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة لترويع الرأي العام.
وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي، هشام فؤاد، 15 يوما إضافية على ذمة القضية رقم 930 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم "تحالف الأمل"، والمتهم فيها مع آخرين بمشاركة تمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

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