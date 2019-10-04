تركي آل الشيخ يتوعد بترحيل "محمد علي" لمصر

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مصر

محمد على

ترحيل

تركي آل الشيخ

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ”ألميريا“ الأسباني، عن عزمه مقاضاة  المقاول المصري محمد علي أمام القضاء الأسباني  ، بعد أن اشتهر بحملة تجاوزات ضد السلطات المصرية مؤخرًا.

ونشر ”آل الشيخ“ ساخرًا عبر حسابه الرسمي  على ”فيسبوك“: ”يقولك في مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها، هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن“.

وتابع: ”بصفتي مالك لنادي في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرًا لتجاوزاته وطولة لسانه عليّ في أحد المقاطع في اليوتيوب وفيس بوك، قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا“، مختتمًا: ”يا رب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي“.



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