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بدء الاجتماع السوداني الإثيوبى المصري حول «سد النهضة»

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حسن علام- متابعات

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أفاد مكتب وزير الموارد المائية والري في السودان، ياسر عباس، اليوم الجمعة، ببدء لقاءات وزراء الري والموارد الطبيعية في السودان وأثيوبيا ومصر، لبحث أسس قواعد ملء وتشغيل سد "النهضة" الأثيوبي، صباح اليوم بفندق السلام "روتانا" في الخرطوم.
 جاء في بيان المكتب الإعلامي للوزير السوداني أن الوزراء سيناقشون نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي اَختتمت اجتماعاتها، أمس الخميس، وأن الجلسة الافتتاحية المغلقة بدأت عند الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي للخرطوم) بحضور الوزراء الثلاث واللجان الفنية.

وأوضح عباس، في تصريحات عقب الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع الحالي هو مواصلة لاجتماع اللجنة الفنية الوطنية بين السودان وإثيوبيا ومصر، بهدف بحث مقترحات الدول بشأن الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الأثيوبي.
وأكد، أن اللجان الوطنية التي بدأت اجتماعاتها منذ يوليو 2018  مناط بها وضع أسس للملء والتشغيل، وقد أخرزت الكثير من النجاحات في دراسة بعض السيناريوهات وستتواصل مباحثاتها المشتركة.


وأشار البيان إلى أن الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري سيختتم غدًا السبت.



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