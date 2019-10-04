تصريحات جديدة لـ"التموين" عن الخبز المدعم

04 أكتوبر 2019 - 02:53 م

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه في حالة سقوط "السيستم " في شبكة صرف الخبز يتم صرفه من خلال كشوف ورقية.

وأضاف المهندس هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريحات صحفية، أن هناك مخاطبات من الوزارة الى وزارة الاتصالات والمعلومات لتحسين جودة الشبكات لشركات الكروت الذكية ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ضعف الشبكة على الإنترنت.

وتابع أن المتابعات مع وزارة الاتصالات بهدف الوصول لاعادة النظام "السيستم" على الشبكة لحالتها الطبيعية مشيرًا إلى أنه يسمح للمواطنين بترك البطاقة التموينية لدى المخبز في حالة وجود تلك الأعطال دون تحمل المواطنين او المخابز أي مسئولية خلال فترة توقف السيستم.

وأوضح أنه لاتوجد أي مشاكل في صرف الخبز على المواطنين بشكل طبيعي يوميًا.