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سبب صادم وراء وقف فيلم " هنيدي" الجديد

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محمد هنيدي
محمد هنيدي

وكالات- الدويني فولي

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جديد

محمد هنيدي

عرض

كينج سايز

فليم

كشف الفنان محمد هنيدي، أسباب توقف فيلمه الجديد "كينج سايز" الذي من المفترض عرضه العام القادم.

وأكد هنيدي حسب صحيفة النهار، أنه من المقرر  استئناف تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم تصوير نصف أحداث". 

وعن سبب توقف الفيلم قال هنيدي: "تحضيرات وتصوير الفيلم صعب للغاية، يحتاج إلى أوقات طويلة منه، لأن العمل سيكون مختلفاً عن أي عمل آخر قمت بتصويره.

يذكر أن المنتج أحمد عبد الباسط أعلن عن تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي جديد، سيتم طرحه في دور العرض السينمائي، خلال عام 2020.
وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أحمد عبد الباسط تحضيرات التصوير خلال الفترة المقبلة، استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.

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