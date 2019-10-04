» سبب صادم وراء وقف فيلم " هنيدي" الجديد

04 أكتوبر 2019 - 02:38 م

كشف الفنان محمد هنيدي، أسباب توقف فيلمه الجديد "كينج سايز" الذي من المفترض عرضه العام القادم.





وأكد هنيدي حسب صحيفة النهار، أنه من المقرر استئناف تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم تصوير نصف أحداث ".





وعن سبب توقف الفيلم قال هنيدي: "تحضيرات وتصوير الفيلم صعب للغاية، يحتاج إلى أوقات طويلة منه، لأن العمل سيكون مختلفاً عن أي عمل آخر قمت بتصويره.





يذكر أن المنتج أحمد عبد الباسط أعلن عن تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي جديد، سيتم طرحه في دور العرض السينمائي، خلال عام 2020.



