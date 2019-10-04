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تجريم لبس الأقنعة في مظاهرات هونج كونج

عرب وعالم

الأقنعة في مظاهرات هونج كونج
الأقنعة في مظاهرات هونج كونج

متابعات - أمينة عبد العال

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هونج كونج

الاقنعة

 جرمت الحكومة الصينية ارتداء الأقنعة في المظاهرات اعتبارا من الغد، حسب إعلان الرئيسة التنفيذية لإقليم هونغ كونغ كاري لام.

وجاء إعلان الرئيسة التنفيذية لإقليم هونغ كونغ خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، قالت فيه إن الحكومة ناقشت قوانين طوارئ شملت حظر الأقنعة في الاحتجاجات، وهي خطوة تهدف إلى احتواء الاضطرابات العنيفة المتواصلة منذ شهور في المدينة التي تحكمها الصين.

وستكون عقوبة من يرتدي قناع في المظاهرات هو السجن لمدة قد تصل إلى عام واحد.

وتعني خطوة كاري لام أنها تجاوزت المجلس التشريعي للإعلان عن حظر القناع، في تشديد لموقف حكومتها تجاه الأزمة الأكثر اضطرابا في الإقليم، منذ أن تحول من الحكم البريطاني إلى الصيني في عام 1997.

وانتشرت الخميس أنباء عن نشر الزعيمة المأزومة قوات طوارئ لمنع الناس من ارتداء الأقنعة والكمامات، في محاولة لسحق أربعة أشهر من المظاهرات المناهضة للحكومة.

وكان آلاف الأشخاص، جميعهم يرتدون أقنعة أو كمامات، رددوا شعارات تدعو إلى مزيد من الديمقراطية أثناء مسيرة الجمعة في الحي التجاري بالمدينة.

وقال أحد المحتجين، إن الشعب لن يرهبه أسلوب الحكومة التخويفي، حسبما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.


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