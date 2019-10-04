محكمة : جونسون مهدد بالحبس في هذه الحالة

04 أكتوبر 2019 - 02:07 م

قالت محكمة اسكتلندية إنه في حالة إصرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإنه سوف يكون مهددا بالحبس.

وبحسب ما ذكرموقع بي بي سي فإن المحكمة ستستمع في جلستها إلى القضية القانونية المرفوعة حول إمكانية إجبار رئيس الوزراء على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتهدف القضية المرفوعة أمام المحكمة إلى تحديد ما قد يحدث إذا رفض جونسون طلب تأجيل من الاتحاد الأوروبي.

وقد يشمل ذلك حتى، قيام المحكمة بتوقيع خطاب تطلب فيه تمديدًا جديدًا من القادة الأوروبيين، نيابة عن جونسون.

وكان جونسون قال في وقت سابق إنه يفضل "الموت في خندق" على مطالبة الأوروبيين بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه الحكومة البريطانية على أنها تركز على إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي لضمان الخروج بحلول 31 أكتوبر، وهو الموعد النهائي الحالي، لكنها تقول، إن لم يتم التوصل إلى صفقة فإن الخروج بلا اتفاق هو البديل الوحيد.