يحتفل بزفافه للمرة الثانية بحضور طفليهما.. والسبب مفاجأة

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محمد الدالي

شريف عامر

يحدث فى مصر

  قرر زوج  يدعي" محمد الدالي"، أن يحتفل بحفل زواجه للمرة الثانية بعد 4 سنوات من الزواج، منوها أن زوجته لم تكن راضية عن حفل زفافهم الأول لوجود بعض الخلافات قبل الزواج بين الأسرتين".

  وقالت إيمان العروس، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "يحدث في مصر"، :" فرحي التاني عجبني جدا ، عشان كان فيه زوجي وأولادي   و أهلي و صحابي ".

 وأضافت "إيمان"،قائلة  "الناس كانت شايفة أننا بنضيع فلوسنا والأفضل نروح نعمل عمرة أو نسافر،الناس مش فاهمة أني كنت عايزة فرح، وفارق معايا".

 وتابعت ، أنا مبسوطة و فرحانة بلمة أهلي و إن زوجي عمل عشاني حاجة بحبها و إن شاء الله هنسافر عمرة قريب ".

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