» قطع المياه عن الدقى والجيزة 8 ساعات

04 أكتوبر 2019 - 12:45 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه مساء اليوم الجمعة من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباح اليوم التالى، بمناطق (حي الدقي - حي العجوزة - ميدان الجيزة متفرعاته - كورنيش النيل بدءا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو - شارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته - شارع السودان ومتفرعاته) وضعف المياه بحي بولاق الدكرور.

يأتي ذلك نظرًا لحدوث كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

وأهابت الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.