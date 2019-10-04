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الكويت.. خطة حكومية لاستبدال آلاف الوافدين

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وكالات - الدويني فولى

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الكويت

استغناء

تدرس

عماله

يدرس مجلس الوزراء الكويتي، مناقشة دراسة حكومية تستهدف الاستغناء عن آلاف الوافدين، وحل محلهم العمالة الكويتية.

وكشفت المصادر وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أن الكويت بصدد تكوين عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.

وأضافت الصحيفة أن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عددا كبيرا من المسميات الإدارية، كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.

وبحسب الصحيفة، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لاسيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفا إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.


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