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4 آلاف بالمستشفيات .. دولة عربية تعلن الطواريء بسبب بعوضة

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الصحة

الجزائر

الطوارىء

بعوضة النمر

في حالة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الطواريء بسبب بعوضة النمر.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر هجوما مخيفا لبعوضة النمر المعروفة بخطورتها، حيث تسببت في دخول أكثر من 4 آلاف جزائري للفحص العاجل بالمستشفيات.

واستنفرت جميع المراكز الصحية كما تحركت المصالح الصحية في عدد من المدن الشمالية لمحاولة حصر الظاهرة وتقنينها، عقب إعلان وزارة الصحة الجزائرية حالة الطوارئ.

وتشتهر بعوضة النمر بنقل حمى الضنك الفيروسية القاتلة وفيروس  شيكونغونيا المسبب لالتهابات المفاصل ، ويصاحب اللسعات أعراض مؤلمة كالحكة وغيرها من الأعراض.

وكان أول ظهور للبعوضة  عام 2015 ، والتي كانت قادمة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا حتى دخلت الجزائر.


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