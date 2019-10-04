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بعوضة

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غاندي

مجهولون يسرقون رفات المهاتما غاندي.. لهذا السبب

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مجهولون يسرقون رفات المهاتما غاندي.. لهذا السبب

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غاندي
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الهند

المهاتما غاندي

سرقة رفات

بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 150 لميلاد الزعيم السياسي الراحل المهاتما غاندي، قام أشخاص مجهولون بسرقة رماد رفاته؛ بحسب وسائل إعلام هندية.

فيما ذكرت صحيفة " "India Today بأن المجهولين دنسوا النصب التذكاري لغاندي في مدينة ريوا، كتبوا على النصب عبارة "خائن القوم".

ورجح مسئول هندي، أن مرتكبي هذه المخالفة من مؤيدي قاتل غاندي، الهندوسي المتعصب، "ناثورم جوتسي".، مشددا على على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن الحادث على وجه السرعة.

يشار إلى أنه رغم مرور أكثر من  70 عاما من وفاته، لا يزال غاندي يستدعي كراهية شديدة لدى كثير من القوميين الهندوس؛ بسبب مبادئه الرافضة لاستخدام العنف، التي تدعو إلى احترام حقوق الأقليات في المجتمع الهندي.


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