» قتلي وجرحي في عمليات إرهابية بالسودان

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متابعات - أمينة عبد العال

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عمليات إرهبية

المجلس الانتقالي

كاردفان

اقتحمت مجموعات إرهابية مسلحة شركات تعدين سودانية، مما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة ضباط عسكريين وبعض العاملين في تلك الشركات.

وقال مدير إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري، العميد، طاهر أبو هاجة، خلال بيان صحفي حول أحداث جرت بمنطقة "تلودي"، في وقت متأخر من مساء الخميس: "تعرضت شركات الجنيد والسنط وابرسي السودانية التي تعمل مجال التعدين، لهجوم غاشم من قبل مجموعات تخريبية مسلحة، مما أسفر عن مقتل عسكري وجرح اثنين من الضباط العسكريين أحدهما أصيب بطلق ناري إلي جانب حدوث إصابات وسط عمال تلك الشركات والمجموعات المنفلتة".

وأضاف أبو هاجة أن "الأحداث بدأت خلال مسيرة احتجاجية نحو مقر اللواء مشاة 56، مطالبين بوقف عمل تلك الشركات واغلاقها بحجة أنها تستخدم مواد ضارة بصحة الإنسان".

وتابع: "ثم توجهت تلك الحشود إلى مقار الشركات وتم حرقها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى حرق مصنعين تابعين لشركة الجنيد، وأيضا تم حرق مصنع بأكمله يتبع لشركة السنط بمنطقة تقولا التي تبعد 15 كلم من منطقة تلودي".

وأوضح أبو هاجة أن "المجلس السيادي الانتقالي وجّه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للقضاء".


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