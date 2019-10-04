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اقتصادي: الاحتياطي النقدي سيصل إلى 50 مليار دولار عام 2020

مال وأعمال

خالد الشافعي الخبير الاقتصادي
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

أمينة عبد العال

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مليار دولار

الاحتياطي

2020

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليسجل أعلى معدل له تقريبا  45.1 مليار دولار، يعتبر إشارة إلى أن هناك احتمالية كبيرة لوصول الاحتياطي إلى 50 مليار دولار خلال العام المقبل 2020.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الاحتياطي يعتبر انجاز كبير جدا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي،  فارتفاع الاحتياطي النقدي له دلالات ونتائج هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى الثماني أشهر وهى نسبة عالية جدا مقارنة بأي دولة في العالم، اذ تسجل النسب العالمية المتعارف عليها 3 أشهر فقط ونحن وصلنا إلى 8 أشهر.

وأوضح أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يساهم في رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج .

وأشار إلى أن زيادة النقد الأجنبي يساهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة تطورات هامة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتي تسعى لها مصر.

كما أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام  2016، هذا جانب وجانب أخر هو توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.

 


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