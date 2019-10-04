16 بلاغا من مرتضى منصور ضد مجلس "الخطيب"

04 أكتوبر 2019 - 10:20 ص

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بـ16 بلاغا ضد مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأضاف مرتضى، فى تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "تقدمت بـ16 بلاغا للنائب العام ضد مجلس الأهلي، الخطيب يحاول الاستقواء بالخارج واستدعاء منظمات أجنبية ضدى لإثارة الفتنة".

وأضاف: "ميتشو مدرب الزمالك سيتعرض للانتقادات رغم فوزه في أول مباراتين بالدوري، في الوقت الذي يرى فيه البعض أن رينيه فايلر أعظم مدير فني في العالم، لكنه واجه مَن بالدوري حتى الآن؟"

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن في بيان رسمي يوم الثلاثاء الماضي مخاطبته لعدد من الجهات والهيئات الحكومية -بينها رئاسة الجمهورية- لحسم موقفها من تجاوزات مرتضى منصور.