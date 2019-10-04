عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

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طالب الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري بمشاهدة برنامجه قائلا :"أبوس جزمكم يا شعب مصر اتفرجوا عليا، حلقات البرنامج كل هدفها توعيتكم من المؤامرات".

 وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"،: " أنا مش طالب منكم يا مصريين غير طلب واحد اتفرجوا علي برنامج " مصر اليوم" عشان تعرفوا حقيقة اللي بيدور حواليكم ".

 وتابع عكاشة قائلا ، :" الإعلام الخارجي مسموم  يا مصريين ،إحنا بنقدملكم المعلومات علي طبق من دهب، اسمعوا لينا إحنا بس ، الإعلام المصري اللي عايز مصلحتكم و مصلحة البلد".

 

 

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