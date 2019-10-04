» «العجلات الحربية» يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة "المقاولون"

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الإنتاج الحربى

يختتم فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً السبت على إستاد السلام فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

ويعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج قائمة لاعبيه التى ستدخل معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة ذئاب الجبل، كما يجرى الجهاز الطبى جهودًا مكثفة لتجهيز باسم مرسى مهاجم الفريق.

وسحق الإنتاج نظيره نادى أف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات الجولة الأولى، ثم تلقى هزيمة قاسية أمام المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد.


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