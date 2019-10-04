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ملكة جمال موسكو تطالب ملك ماليزيا بتعويض خيالي عن الطلاق

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ملكة جمال
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تعويض

ملك ماليزيا

ملكة جمال موسكو

طالبت ملكة جمال موسكو السابقة ومطلقة ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس بتعويض طلاق يفوق الخيال، وذلك عن طلاق تم بعد نحو عام من زواجهما.

وكانت أوكسانا فوفودينا قد طالبت العاهل الماليزي السابق السلطان محمد الخامس بقصر بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني في لندن ونفقة شهرية تصل إلى 24 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق.

كما طالبت أوكسانا، البالغة من العمر 27 عاما، منزل في لندن بعد أن طلبت واحدا آخر في العاصمة الروسية موسكو، رغم أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها.


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